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CHP

CHP’de Kurultay tartışmaları sürerken Baykal’ın 2004 konuşması tekrar gündemde

CHP'de şaibeli kurultay davasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Deniz Baykal'ın 2004 yılı CHP Kurultayı'nda yaptığı konuşma tekrar hatırlanarak sosyal medyada partililer tarafından paylaşılmaya başlandı.

CHP’de kurultay sürecine yönelik şaibe ve usulsüzlük iddiaları gündemdeki yerini korurken, partililer eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın 2004 yılındaki CHP Kurultayı’nda yaptığı tarihi konuşmayı yeniden dolaşıma soktu. Sosyal medyada sıkça paylaşılan konuşma, CHP’nin ilkeleri ve liderlik anlayışı üzerine önemli mesajlar içeriyor.

CHP’yi hiç satmamış olacak

Baykal konuşmasında, partiyi yönetecek kişinin hiçbir şekilde CHP’yi satmaya kalkmaması gerektiğini vurgulayarak, “CHP Genel Başkanı olacağım diyen kişi, CHP’yi hiç satmamış olacak. İyi günde de, kötü günde de CHP’li olacak, CHP’yi satın almaya kalkmayacak. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olacak.'' demişti.

Bu sözlerin, son dönemde CHP kurultayına dair ortaya atılan iddialar ve parti içi tartışmalarla birlikte tekrar gündeme gelmesi, sosyal medyada “Baykal’ın sözleri bugün için yazılmış gibi” yorumlarına neden oldu.

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