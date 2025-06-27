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SAĞLIK

Yazın tehlikeli yüzü! Uzmandan güneş çarpmasına karşı uyarılar

Yaz aylarının etkisini artırdığı bu günlerde güneş çarpması vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan bireylerin risk altında olduğunu belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, “Vücut ısısının ani ve kontrolsüz şekilde yükselmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

Yaz geldi, kavurucu sıcaklar da başladı. Termometreler 40 dereceyi gösterirken hastanelerin acil servisleri de güneş çarpması şikayetleriyle dolup taşıyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmak ciddi tehlikeler oluşturabilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir'in de uyardığı gibi, eğer yeterince sıvı tüketmiyorsanız, kalp, diyabet veya tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa ya da belirli ilaçlar kullanıyorsanız, güneş çarpması sizin için çok daha ağır sonuçlar doğurabilir.

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