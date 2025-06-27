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POLİTİKA

Erdoğan Macron videosu müthiş! Macron üstünlük kurmak istedi Erdoğan onu tuttuğu gibi...

HOLLANDA'daki NATO zirvesinden geriye kalan en bomba görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşandı. Dünya medyası ve sosyal medya bu videoyla eğlendi. Macron üstünlük kurmak isterken, Erdoğan onu tuttuğu gibi kendi etrafında 360 derece döndürdü, dersini verdi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok ülke lideri ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerden dünya medyasına damga vuran görüntüler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kameralar önünde yaşandı. 

Macron üstünlük kurmak isterken... 
Macron, Erdoğan ile buluşmasında üstünlük kurmak için koluna vurdu. Beklemediği şey Erdoğan'ın tavrıydı. Erdoğan onu tuttuğu gibi kendi ekseni etrafında 360 derece döndürerek sağına aldı.

Bu görüntü de tüm dünyaya NATO'dan yılın videosu olarak yayıldı.

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