DEM Partili vekilin Kürtçe konuşmasını Pervin Buldan tercüme etti, Meclis'te ortalık karıştı!

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasını Kürtçe "Allah belanızı versin" diyerek sonlandırdı. Pervin Buldan'ın, Çubuk'un konuşmasını Türkçe'ye çevirmesinin ardından, bazı vekiller Çubuk'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Çubuk, sözlerinin doğa katliamı yapanlara yönelik olduğunu söyledi ve ifadesini geri çekti.

TBMM'nin gündemlerinden biri İklim Kanunu Teklifi. Teklif yeniden gündeme alınırken, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk teklifin 5'inci maddesi kapsamında söz aldı.

Meclis kürsüsüne gelen Çubuk, konuşmasını Kürtçe olarak bitirdi ve doğa katliamcılarına yönelik olarak "Allah belanızı versin" dedi.

Çubuk'un Kürtçe söylemini ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan tercüme etti. Buldan, "Kürtçe Allah belanızı versin dedi" şeklinde açıklama yaptı.

"Milletin kürsüsünden millete bela okumak kadar yanlış bir şey olamaz"

Buldan'ın tercümeyi yapmasından sonra ise Meclis'te tepkiler yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta "Milletin kürsüsünden millete bela okumak kadar yanlış bir şey olamaz" diyerek Çubuk'tan özür dilemesini istedi.

Çömez: Bela okuyarak meram ifade edilmez

Tepki gösterenlerden biri de İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez oldu. Çömez, "Bela okuyarak meram ifade edilmez. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ne tür bir bela okunduğunu sizin tercümanlığınızla öğrenmiş olduk. Türkçe olmayan her dili anlamak zorun değiliz" dedi.

İfadesini geri çekti

Meclis'te yaşanan tartışmanın ardından Çubuk tekrar söz aldı ve sözlerinin doğa katliamı yapanlara yönelik olduğunu söyledi. Kaba bir dil kullanma niyetinin de olmadığını aktaran Çubuk, ifadesini geri çektiğini bildirdi.