Cüneyt Özdemir : Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulamıyoruz

30 Haziran'da görülecek CHP kurultayı davası öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı çıkarsa CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacağını resmen ilan etti. En son TGRT Ankara temsilcisine "Ne var bunda bBen kabul etmesem kayyum gelir. ' diyerek dönme kararını duyurdu. Bu gelişmeyi yorumlayan Cüneyt Özdemir, "Kılıçdaroğlu ille de siyasete döneceğim diyorsa bence 'buyur Ak Partiye' demek daha şık olur" dedi.

CHP'de mutlak butlan kararı sancısı yaşanıyor. 30 Haziran'da görülecek kurultay davasından mutlak butlan kararı çıkarsa Özgür Özel'in Genel Başkanlığı düşmüş olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa dönebilecek. Kemal Kılıçdaroğlu da bu hafta net bir şekilde niyetini beyan etti ve 'Kayyum geleceğini ben geleyim" dedi. En son TGRT Ankara temsilcine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben kabul etmesem kayyum gelir" dedi.

Kurtulamıyoruz

Cüneyt Özdemir Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönme arzusunu yorumladığı Youtube yayınında "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulamıyoruz" dedi ve Özgür Özel'in elinde bulunan bir anketi paylaştı.