BIST 9.390
DOLAR 39,78
EURO 46,69
ALTIN 4.266,86
POLİTİKA

Cüneyt Özdemir : Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulamıyoruz

30 Haziran'da görülecek CHP kurultayı davası öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı çıkarsa CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacağını resmen ilan etti. En son TGRT Ankara temsilcisine "Ne var bunda bBen kabul etmesem kayyum gelir. ' diyerek dönme kararını duyurdu. Bu gelişmeyi yorumlayan Cüneyt Özdemir, "Kılıçdaroğlu ille de siyasete döneceğim diyorsa bence 'buyur Ak Partiye' demek daha şık olur" dedi.

CHP'de mutlak butlan kararı sancısı yaşanıyor. 30 Haziran'da görülecek kurultay davasından mutlak butlan kararı çıkarsa Özgür Özel'in Genel Başkanlığı düşmüş olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa dönebilecek. Kemal Kılıçdaroğlu da bu hafta net bir şekilde niyetini beyan etti ve 'Kayyum geleceğini ben geleyim" dedi. En son TGRT Ankara temsilcine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben kabul etmesem kayyum gelir" dedi. 

Kurtulamıyoruz
Cüneyt Özdemir Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönme arzusunu yorumladığı Youtube yayınında "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulamıyoruz" dedi ve Özgür Özel'in elinde bulunan bir anketi paylaştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vahşet! 16 yaşındaki yeğenini diri diri yaktı
Vahşet! 16 yaşındaki yeğenini diri diri yaktı
Tecavüzden hamile kalan Oya Budak cinayeti! İstanbul Sarıyer'de nişanlısı...
Tecavüzden hamile kalan Oya Budak cinayeti! İstanbul Sarıyer'de nişanlısı...
Nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 98 şüpheli yakalandı
Nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 98 şüpheli yakalandı
Kemik iliği minik kalplere can suyu oluyor
Kemik iliği minik kalplere can suyu oluyor
İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme
İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP kayyuma teslim edilemez, CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP kayyuma teslim edilemez, CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor
İzmir'deki orman yangını nedeniyle 20 ev tahliye edildi
İzmir'deki orman yangını nedeniyle 20 ev tahliye edildi
OSINT TURK’tan dünyada bir ilk: 8Göz yayında
OSINT TURK’tan dünyada bir ilk: 8Göz yayında
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da kiralık sosyal konut yapılacak
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da kiralık sosyal konut yapılacak
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 şüpheli tutuklandı
Kütahya'da iş yerinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı
Kütahya'da iş yerinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı
İstanbul merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonları kapsamında 172 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonları kapsamında 172 şüpheli tutuklandı