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YEREL

Vahşet! 16 yaşındaki yeğenini diri diri yaktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Adana'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü. Bir amca 16 yaşındaki yeğenini üzerine yanıcı madde dökerek yaktı. Dehşet anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Deniz K. (16), arkadaşıyla evlerinin bulunduğu sokağa çıktığı sırada, babası Yusuf K. (53) ile miras anlaşmazlığı yaşayan amcası O.K. (52) koşarak çocuğun yanına gitti.

Yeğeni Deniz K'nin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren O.K. olay yerinden kaçtı.

Deniz K, üzerindeki kıyafetleri çıkararak alevlerden kurtulmaya çalıştı.

Tedaviye alınan Deniz K'nin vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştuğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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