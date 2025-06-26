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Tecavüzden hamile kalan Oya Budak cinayeti! İstanbul Sarıyer'de nişanlısı...

İSTANBUL Sarıyer'de, 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, 19 yaşındaki eski nişanlısı Samet T. tarafından başından vuruldu. Oya Budak hastanede ölürken, 6 ay önce tecavüz sonucu hamile kaldığı, bu sebeple Samet T.'nin nişan attığı ortaya çıktı.

İSTANBUL Sarıyer'de eski nişanlı barışma bahanesiyle Oya Budak'ı görüşmek için ikna etti. Oya Budak görüşmeye 13 yaşındaki üvey kardeşi ile birlikte gitti. Görüşme tartışmayla sonuçlandı. Samet T., yanında getirdiği tabanca ile 5 buçuk aylık hamile olan Oya Budak’a ateş etti. Kurşunlar Oya Budak'ın göğsüne ve kulağına isabet etti.

Oya Budak'ı vuran eski nişanlı olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oya Budak'ı doktorlar kurtarmak için seferber oldu. Oya Budak tüm müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Oya Budak cinsel istismara uğramış... 
Olayın ardından kaçan eski nişanlı Samet T.  Sarıyer polisinin takibiyle Kağıthane'de yakalandı. Korkunç olayın perde arkasından 'cinsel istismar" çıktı. Oya Budak'ın tecavüz sonucu hamile kaldığı, tecavüz edenin hapse girdiği, Samet T'nin ise olayı öğrenince nişan attığı öğrenildi. 

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