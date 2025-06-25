Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesi öncesi liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin gerçekleştirileceği salona geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin gerçekleştirileceği salona geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.