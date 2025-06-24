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Erdoğan ile Trump, NATO aile fotoğrafında yan yana poz verdi

Hollanda Kraliyet Sarayı’ndaki NATO Liderler Yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın aile fotoğrafında yan yana poz vermesi dikkat çekti.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırılar, karşılıklı misillemeler, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisini vurması ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın iki tarafa da ateşkes çağrısı.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Hollanda'da NATO Zirvesi yapılıyor.

Kritik görüşmeler öncesinde liderler, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima’nın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler ve eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Lahey’deki Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen davette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

NATO LİDERLERİ, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Konukları sarayın girişinde karşılayan Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, liderler ve eşleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra davetliler akşam yemeğine geçti.

Yemek, zirve kapsamında gerçekleştirilen diplomatik temaslara ev sahipliği yapan gecelerden biri olarak kayda geçti.

ERDOĞAN İLE TRUMP YAN YANA

Yemek öncesi çekilen NATO aile fotoğrafında Erdoğan ile Trump yan yana gelirken, iki liderin samimi pozları da dikkat çekti.

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