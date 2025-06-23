İran'daki Evin Hapishanesi vuruldu! Tahran'da dumanlar yükseliyor

ABD, İsrail-İran çatışmalarının 10. gününde, gece saldırılarının yerine gündüz bombalamaları aldı. İsrail, ABD'nin vurduğu Fordo nükleer tesisi dahil, bir çok noktaya saldırı düzenledi. İsrail'in nükleer tesis Fordo'yu vurduğu belirtildi. Tahran'dan gelen son dakika haberler ise bir cezaevi ve üniversitenin vurulduğuna ilişkin oldu.

İsrail medyası Tahran'daki Evin Hapishanesi ve Shahid Beheshti Üniversitesi'nin de vurulduğunu duyurdu. Evin hapishanesinde siyasi mahkumların bulunduğu öne sürülüyor. Sosyal medyada vurulan cezaevinden kaçanlar olduğu söylense de bu haber doğrulanmış değil. Evin hapishanesinde İran'ın yabancıları ve siyasi mahkumları tuttuğu bir tesis. Saldırıda cezaevinin kapısının vurulduğu bildiriliyor.

Üniversite ve bakanlık binası vuruldu

Tahran'da vurulan yerler arasında Şahid Beheşti Üniversitesi ile Enerji Bakanlığı binası bulunuyor. İran'ın başkentinde bir çok yerde dumanlar yükselirken can kaybı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.