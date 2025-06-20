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Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi

Oyuncu çift Ece Dizdar ile Serdar Orçin, 5 yıllık ilişkilerini İstanbul’da sahil kenarında düzenlenen açık hava düğünüyle evlilikle taçlandırdı. Erik Dalı oynadıkları anların damga vurduğu törene aileleri, yakın dostları ve meslektaşları katıldı.

Oyuncu çift; Ece Dizdar ile Serdar Orçin, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

İstanbul’da sahil kenarında açık havada düzenlenen düğün törenine çiftin aileleri, meslektaşları ve arkadaşları katıldı.

Çiftin Erik Dalı oynadığı anlar ise düğüne damga vurdu.

Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in meslektaşları, düğün töreninin her anını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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