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DÜNYA

Brezilya'da sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti,13 kişi yaralandı.

Yerel haber kanalı G1'in haberine göre, içinde 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, alev almasının ardından hızla yere düştü.

Santa Catarina askeri itfaiyesi, 13 kişinin yaralı kurtulduğu kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sao Paulo eyaletinde 15 Haziran'da bir balonun düşmesi sonucunda 27 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

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