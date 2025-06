Engelsiz bir hayat için kapılar Gonca'yla açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bir yaşam hayalini gerçeğe dönüştürdü. Hizmete alınan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, yalnızca bir merkez değil, umut ve fırsatlarla örülmüş bir hayat alanı oldu. Başkan Tahir Büyükakın, “Burası bir gonca bahçesi. Buradan ne güller açacak hep birlikte göreceğiz,” sözleriyle merkezin ruhunu özetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için toplumsal farkındalıkla örülmüş çok özel bir projeye daha imza attı. Sosyal belediyecilikte örnek gösterilen vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, yalnızca bir rehabilitasyon alanı değil; bireylerin hayata karıştığı, becerilerini keşfettiği ve aidiyet duygusuyla güçlendiği bambaşka bir yaşam merkezi olarak İzmit’te hizmete açıldı.9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alan üzerinde kurulan merkez, her yaş grubundan ve her engel grubundan birey için özel olarak planlandı. Eğitimden istihdama, sanattan spora, psikolojik desteğe kadar yaşamın her alanını kapsayan yapı, Kocaeli’nin gönlünde filizlenen yepyeni bir umut oldu.