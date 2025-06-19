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Avcılar'da kaza yaparak yoldan çıkan otomobil iş yerine böyle daldı

Avcılar'da kaza yapan iki otomobilden biri mobilya mağazasına girerken, diğer aracın motor kısmında yangın çıktı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde gece saatlerinde ilerleyen iki otomobil, Mustafa Kemal Paşa mevkisinde kaza yaptı.

Yoldan çıkan 34 RR 734 plakalı otomobil, mobilya mağazasına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sol şeritte duran ve kazada ön kısmında hasar oluşan 07 BGU 475 plakalı otomobilin ise motor kısmında çıkan alevler, olay yerine gelen sağlık görevlisi tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yoldan çıkan otomobilin mobilya dükkanına çarpması yer alıyor.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde ise yoldaki otomobilde çıkan yangının söndürülmesi ve oluşan hasar görülüyor.

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