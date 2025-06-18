Asgari ücrete ara zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Ocak 2025 tarihinde 22 bin 104 lira olarak ödenmeye başlayan asgari ücret temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış nedeniyle gündeme geldi. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da grup toplantısı sonrası "asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" diye soruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ‘ara zam olacak mı?’ sorusunu yanıtladı. Gazetecinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “söyledim ya” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, göreve geldiklerinde asgari ücretin 184 lira olduğunu, bununla 170 litre mazot alınabildiğini, asgari ücretle çalışan birinin bir aylık geliriyle arabasının deposunu 4 kez doldurabildiğini, bu oranı 2015'te 290 litreye çıkardıklarını aktardı.

Bugün ise asgari ücretle 445 litre mazot alınabildiğine işaret eden Erdoğan, asgari ücretli bir vatandaşın, arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabildiğini anlattı.

Erdoğan, aynı oranların dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerli olduğunu vurguladı.

Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu olduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu, 'Her şey güllük gülistanlık' demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz. "