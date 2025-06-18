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Trump’tan İran’a nükleer uyarısı: Gerekirse müdahale ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, gerekirse müdahale edebileceklerini söyledi. Trump, "Kimseyle çatışmak istemiyoruz ama İran’ın nükleer silaha sahip olması kabul edilemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi.

Trump'ın canlı yayındaki açıklamalarından satır başları:

Iran ve İsrail konusunda 1 saat sonra toplantı yapacağız.

İran'ın nükleer silahı olamaz. Bundan birkaç hafta uzaktaydılar. Anlaşmayı da imzalamadılar. Basit bir şekilde söylüyorum; İran nükleer silaha sahip olamaz. Diğer ülkeler kullanmaz ama İran kullanabilir. 

ABD İRAN'I VURACAK MI?

Ben kimseyle çatışmak istemiyorum. Onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Bunun için mecbur kalabiliriz ancak savaşmak istemiyoruz. Henüz saldırıp saldırmama konusunda nihai kararımı vermedim. 

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