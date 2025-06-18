Fatih Altaylı'dan tepki çeken Halk TV-Barış Yarkadaş iddiası

Fatih Altaylı, kayyum Halk TV'ye kayyum atanabileceğini başına TGRT'de yorumculuk yapan CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın getirilebileceğini iddia etti. Altaylı, Yarkadaş için "Gazeteci olduğunu söyleyip gazeteciye benzemeyen tiplerden birini de Halk TV'nin başına geçirebilirler" ifadelerini kullandı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan yakalama kararı verildi. Soruşturmaların odağındaki Halk TV'ye kayyum atanacağı iddiaları ortaya atılırken, şaşırtan bir açıklama Fatih Altaylı'dan geldi.

Halk TV'ye TMSF'ye devredip yandaş kanala çevrilebileceklerini iddia eden Altaylı, isim vermeden CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'ı hakaret içeren sözlerle hedef aldı.

Altaylı, "CHP içerisinde kümelenmiş TGRT'de falan gördüğümüz sözde CHP'li yorumculardan birini de gazeteciye benzeyen tiplerden birisine daha doğrusu gazeteci olduğunu söyleyip gazeteciye benzemeyen tiplerden birini de Halk TV'nin başına geçirebilirler." dedi.