BIST 9.340
DOLAR 39,45
EURO 45,43
ALTIN 4.299,27
GÜNCEL

Fatih Altaylı'dan olay kıyaslama! İmamoğlu ve Öcalan...

Gazeteci Fatih Altaylı’nın, Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar, özellikle PKK lideri Abdullah Öcalan’la kıyaslama içeren ifadeleri nedeniyle tepki topladı. Altaylı’nın “Öcalan’ın adası var, bu adam öyle değil” sözleri sosyal medyada yersiz ve ölçüsüz bulunarak eleştirildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada verdiği görüntüye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, kamuoyunda “İmamoğlu yorgun ve yıpranmış görünüyor” yorumlarına kısmen katıldığını ifade ederek, “Yorgun olduğu doğru ama ben baya yıpranmış görmedim. Cezaevindeki insan yıpranır ayrıca” dedi.

ÖCALAN KIYASLAMASI

Altaylı’nın değerlendirmesinde dikkat çeken bir diğer konu ise, İmamoğlu’nun durumu ile PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan arasında yaptığı kıyaslama oldu. “Sonuçta Öcalan gibi bakılmıyor. Öcalan’ın adası falan var. Bu adam öyle değil,” diyen Altaylı'nın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Altaylı'nın bu sözleri, sosyal medya kullanıcıları  tarafından “yersiz, ölçüsüz ve manipülatif” bulunurken, İmamoğlu’na dönük yargı süreçlerini hafife alan bir yaklaşım olarak eleştirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sergül Keskin’den çocuklara karne hediyesi: Uçurtmalar ‘barış’ için havalandı
Sergül Keskin’den çocuklara karne hediyesi: Uçurtmalar ‘barış’ için havalandı
İran'da patlama sesleri: Hedefte rafineri var
İran'da patlama sesleri: Hedefte rafineri var
Marmaris'te kadın turistleri sapkın danslarla taciz eden işletmeler kapatıldı
Marmaris'te kadın turistleri sapkın danslarla taciz eden işletmeler kapatıldı
Kazakistanlı genç 1 milyonda 1 görülen hastalığı Türkiye'de yendi
Kazakistanlı genç 1 milyonda 1 görülen hastalığı Türkiye'de yendi
Uyuşturucu operasyonlarında 3 haftada 2 bin 311 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 3 haftada 2 bin 311 şüpheli yakalandı
Hayfa'da petrol rafinerisi faaliyetlerini durdurdu işte rafineriyi enkaza çeviren o saldırı anı
Hayfa'da petrol rafinerisi faaliyetlerini durdurdu işte rafineriyi enkaza çeviren o saldırı anı
Trump’tan dikkat çeken İran mesajı: İmzalamazsa aptalca olur
Trump’tan dikkat çeken İran mesajı: İmzalamazsa aptalca olur
İsrail'in Kanal 14 televizyonu yayın sırasında hacklendi
İsrail'in Kanal 14 televizyonu yayın sırasında hacklendi
İran’dan İsrail’e F-14 oyunu: İmha edilen uçaklar sahteydi!
İran’dan İsrail’e F-14 oyunu: İmha edilen uçaklar sahteydi!
İsrailli yayıncıdan İran için dikkat çeken yorum: Sadece konuşuyor...
İsrailli yayıncıdan İran için dikkat çeken yorum: Sadece konuşuyor...
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusundan Tahran'a saldırı
İsrail ordusundan Tahran'a saldırı