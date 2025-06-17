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İsrail'in Kanal 14 televizyonu yayın sırasında hacklendi

Devlet televizyon binasını hedef alan İsrail'e yanıt veren İran, İsrail'in büyük televizyonlarından olan Kanal 14'e siber saldırı düzenledi.. O anlar canlı yayına yansıdı.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar askeri hedeflerden uzaklaştı..

İsrail’in İran’daki sivil yerleşimlere saldırı yapacağını duyurmasının ardından, İran devlet televizyonu binası hedef alındı.

İran'ın devlet televizyonuna canlı yayında füzeli saldırı düzenleyen İsrail'e, İran'dan misilleme gecikmedi..

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken, ülkenin önde gelen televizyon kanalları Kanal 12 ve Kanal 14’e yönelik de açık tahliye uyarısı yaptı.

Uyarının hemen ardından İran, İsrail'in Kanal 14 televizyonunu hedef aldı..

İSRAİL TELEVİZYONUNA CANLI YAYINDA SİBER SALDIRI

Kanal, canlı yayın sırasında siber saldırıya uğradı.

Hacklenen kanalda, yayın sırasında garip sesler duyulurken, daha sonra yayının kesilmesi ekrana yansıdı.

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