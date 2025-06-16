İsrail ordusundan Tahran'a saldırı
İsrail'in saldırı düzenlediği Tahran'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail-İran hattındaki saldırılar dördüncü gününde devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gerilimi tırmandıran bir açıklama daha geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu şu tehdidi savurdu:
-"Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın"
Netanyahu ayrıca, "Zafere doğru giden yoldayız. İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz: Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı. “İsrail Hava Kuvvetlerinin, Tahran’ın hava sahasını kontrol ettiğini” öne süren Netanyahu, “Tahran vatandaşlarına (kenti) tahliye edin diyoruz.” ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun 'Boşaltın' çağrısı yaptığı Tahran'da yarım saat sonra patlama sesleri duyuldu ve kentten dumanlar yükselmeye başladı. İsrail basını, savaş uçaklarının İran'ın merkezini vurduğunu duyurdu.