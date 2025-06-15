BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
GÜNCEL

İran, İsrail'e yeni saldırı başlattı!

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini duyurarak hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlama sesleri duyulurken, Hayfa'ya bir füzenin isabet ettiği bildirildi. Vatandaşlara uyarılara riayet etmeleri çağrısı yapılırken, saldırı bölgelerinde hava saldırısı sirenleri çaldı.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yönelik füzelerin ateşlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu, füzelerin engellemesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ifade ederken, İsrail vatandaşlarından talimatlara uymaları istendi.

Saldırılar nedeniyle, Tel Aviv ve Kudüs semalarında patlama sesleri duyulurken, Hayfa şehrine füze isabet ettiği bildirildi.

İsrail ordusu, hava saldırısı uyarı sirenlerinin çaldığı noktaları paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Sağlık Bakanı'na kameralar önünde fırça
Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan Sağlık Bakanı'na kameralar önünde fırça
İzmir’de plastik depo yangını: Yoğun duman, hastalar tahliye edildi
İzmir’de plastik depo yangını: Yoğun duman, hastalar tahliye edildi
AK Partili Ömer İleri: SİHA ve İHA'da dünyadaki pazarın yüzde 65'ini yönetiyoruz
AK Partili Ömer İleri: SİHA ve İHA'da dünyadaki pazarın yüzde 65'ini yönetiyoruz
Güngören "Yarısı Bizden" ile dönüşüyor! Bakan Murat Kurum'dan paylaşım
Güngören "Yarısı Bizden" ile dönüşüyor! Bakan Murat Kurum'dan paylaşım
Mesut Hakkı Caşın canlı yayında ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadını gösterdi
Mesut Hakkı Caşın canlı yayında ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadını gösterdi
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı
AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video
AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün
Başkan Halit Doğan'ın, Gazze için çorap satan engelli vatandaş ile diyaloğu dikkat çekti
Başkan Halit Doğan'ın, Gazze için çorap satan engelli vatandaş ile diyaloğu dikkat çekti
İran lideri Hamaney ibranice paylaştı videoda dikkat çeken ayrıntı
İran lideri Hamaney ibranice paylaştı videoda dikkat çeken ayrıntı
Dervişoğlu’ndan Demirtaş açıklaması: Teröriste heykel dikeceğiz diyenle mağduru aynı terazide tartmam
Dervişoğlu’ndan Demirtaş açıklaması: Teröriste heykel dikeceğiz diyenle mağduru aynı terazide tartmam
İran, saat verip İsrail'e yüzlerce füze gönderdi
İran, saat verip İsrail'e yüzlerce füze gönderdi