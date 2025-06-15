Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün

Kadınlarda sık görülen ve yaşam kalitesini ciddi etkileyen idrar kaçırma, artık gizli bir sorun olmaktan çıkıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin'e göre, yaş ve doğumla artan bu problem, yüzde 90'a varan cerrahi başarıyla kalıcı olarak çözülebiliyor.

Kadınların sıkça deneyimlediği ancak genellikle suskun kaldığı sağlık sorunlarından biri olan idrar kaçırma, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yaşam kalitesini derinden sarsıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin, özellikle yaş ve doğum süreçleriyle belirginleşen bu hassas problemin, çaresizlik veya utanç nedeniyle göz ardı edilmemesi gerektiğini şiddetle vurguladı. Prof. Dr. Ekin, yüzde 90'ı aşan başarı oranına sahip modern cerrahi yöntemlerle bu sorunun kalıcı olarak aşılabileceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Ekin, kadınların bu konuda farkındalık kazanmasının kritik önem taşıdığını belirterek, hem erken dönem yaklaşımları hem de devrim niteliğindeki cerrahi çözümler hakkında kıymetli bilgiler aktardı.

İDRAR KAÇIRMA İKİ TİPTE GÖRÜLÜYOR

Kadınlarda iki temel tipte idrar kaçırma görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Ekin, “Bunlardan ilki stres tipi idrar kaçırma. Öksürme, hapşırma, ağır kaldırma gibi karın içi basıncını artıran durumlarda görülür. İkincisi ise sıkışma tipi idrar kaçırmadır; burada hasta aniden gelen bir idrar hissiyle tuvalete yetişemeden idrarını kaçırır. Bu tip genellikle daha büyük hacimlerde idrar kaybıyla seyreder” dedi. İdrar kaçırmanın sık görülmesine rağmen çoğu kadının doktora başvurmaktan çekindiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ekin, “Kadınlar çoğu zaman bu sorunu utanarak gizliyor ya da yaşlılığın doğal sonucu olarak görüp kabulleniyor. Oysa erken müdahale ile yaşam kalitesini ciddi şekilde artırmak mümkün” diye konuştu.

BAŞLANGIÇTA İLAÇ, İLERİ DÖNEMDE CERRAHİ

İlk basamak tedavilerde davranışsal değişiklikler, pelvik taban kas egzersizleri, bazı fizik tedavi yöntemleri ve ilaçların etkili olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ekin, “İlerlemiş ve yaşamı olumsuz etkileyen durumlarda cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. En sık kullandığımız yöntem, idrar borusunun altına yerleştirilen askı işlemi. Bu yöntemin başarı oranı yüzde 90’lara kadar çıkabiliyor” dedi. Bunun yanında idrar borusunun çevresine uygulanan hacim arttırıcı enjeksiyon tedavileri de mevcut. Kadınlarda idrar kaçırmanın çoğu zaman genital organ sarkmalarıyla birlikte görüldüğünü belirten Prof. Dr. Ekin, “Bu sarkmalar düzeltildiğinde idrar kaçırma şikayetleri de büyük ölçüde ortadan kalkabiliyor. Vajinal yoldan, Laparoskopik ya da robotik yöntemlerle yapılan bu ameliyatlar sayesinde hastalarımıza konforlu bir yaşam sunabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM VAR, YETER Kİ BAŞVURULSUN

Son olarak, idrar kaçırma sorununun yaşam kalitesini bozan ama çözümsüz olmayan bir durum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ekin, “Cerrahi tedavilerle oldukça yüksek başarı oranları elde ediyoruz. Kadınlar bu sorunu kabullenmek yerine çözüm aramalı. Çünkü çözüm var” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.