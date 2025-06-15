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DÜNYA

İran lideri Hamaney ibranice paylaştı videoda dikkat çeken ayrıntı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, “çaresiz kalacaksınız” mesajını paylaştı. Hamaney'in videoda atom bombası patlama görüntülerine yer vermesi dikkat çekti.

Hamaney’in X hesabından paylaşılan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.

Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine yer verildi.

Hamaney'in paylaştığı videoda, "Nükleer Saldırı" siren sesini kullanması ve OPPENHEIMER filmindeki atom bombası patlama görüntülerine yer vermesi dikkat çekti.

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