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DÜNYA

İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Yeni görüntüler geldi

İsrail, bu gece saat 03.00 sularında İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı başlattı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri hayatını kaybetti. İsrail saat 11.00 itibariyle hava saldırılarının tamamlandığını bildirdi. İsrail'in açıklamasından saatler sonra İran medyası Tebriz'e yeniden saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail'in "Kapsamlı saldırıyı tamamladık" açıklamasından bir süre sonra İran basını İsrail'in yeniden Tebriz kentine saldırdığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentindeki havalimanının yakınını vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi. 

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