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POLİTİKA

Özgür Özel: AK Partili olsaydı aday çıkaran namerttir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'da tutuklanan CHP'li başkanın yerine AK Partili başkanın seçilmesine sert tepki gösterdi. Özel,

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi sonrası Manisa'da ziyaretçileri ağırlarken gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.  CHP lideri Özel, tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili olarak AK Partili Eray Akdeniz'in seçilmesine ve Erdoğan'ın da onu tebrik etmesine tepki gösterdi. Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

-''Bir yanlış anlaşılma var 'Gaziosmanpaşa AK Parti'ye geçti' diyorlar. Belediye başkanı CHP'li. Doğru olan ona vekalet edecek bir başkanvekili seçmektir. Ama sırf Meclis çoğunluğu ellerinde diye başkanvekilini kendilerinden seçiyorlar. Bir de Erdoğan başkanvekilini arayıp tebrik ediyor. Neyi tebrik ediyorsun? Erdoğan tutuklandığında İBB Meclis'inde Refah Partisi azınlık olmasına rağmen bir Refah Partili başkanvekili Ali Müfit Gürtuna seçildi. Şimdi sanki AK Parti belediye kazanmış gibi arayıp tebrik ediyor.

-Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’na haksızca tutuklama yapıldı. Dakika dakika gösteriyor, ispatlıyorlar. Tutuklamaya itirazın olumlu olmasını bekliyoruz. Gaziosmanpaşa’da belediye başkanı gitmedi ki seçiyorsunuz. Doğrusu AK Parti’nin aday çıkarmayıp CHP aday seçsin demesiydi.

-Yarın benzer olsun, AKP’ye bir vekil seçilecek olsun görün bakın Özgür Özel nasıl yapıyor. Hakan’a vekil seçiyorlar neden AK Partili? En yanlış işi sayın Erdoğan yaptı. Tebrik telefonu açmış, kutlamış. Aday çıkaran Özel namerttir. Çıkarmam ne gerekiyorsa onu yaparım.'' 

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