Aydın'da feci görüntü! Temizlik işçisi çöp kamyonetinden düştü
Aydın'ın Çine ilçesinde temizlik işçisi belediyenin çöp kamyonetinden düştü. Feci şekilde yere çakılan işçi ağır yaralandı. İşçinin düşme anı kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Kahraman Mahallesi'nde Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Hasan Dok (46), seyir halindeki çöp kamyonetinin kasasından düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Dok, ambulansla kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Dok’un kamyonetten düştüğü anlar yer aldı.