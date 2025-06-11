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Eşi Nurcan Zeyrek Kur'an okuttu! Özgür Özel aileyle taziye kabul etti

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kurulan taziye alanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte taziyeleri kabul etti. Ferdi Zeyrek için Kur'an okutuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen taziyenin 2. gününde 7’den 70’e binlerce Manisalı, ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyor. Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte kabul etti.

Ferdi Zeyrek için salonda Kur'an okutulurken, lokma da dağıtıldı. 

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