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Şahidim diyen İsmail Saymaz: Ümit Özdağ serbest bırakılmalı bu utanç bitmeli

Ümit Özdağ 142 gün sonra Silivri'de hakim karşısına çıkarken Zafer Partililer liderlerinin tahliye haberini bekliyor. Davanın savcısı ise Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamını isteyip, 4.5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Silivri'deki davayı izleyen Gazeteci İsmail Saymaz, 'ben şahidim' diyerek Ümit Özdağ'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtip "Bu utancın son bulması gerekir' dedi.

SİLİVRİ'de görülen davada Ümit Özdağ 142 gün sonra hakim karşısına çıkıp savunmasını yaptı. Ocak ayından beri tutuklu olan Ümit Özdağ için savcı tutukluluğun devamını isterken, gazeteci İsmail Saymaz, 'bu utancın son bulması gerekiyor' dedi. Saymaz şunları söyledi:

-“Ümit Özdağ serbest bırakılmalı. Bu utancın son bulması gerekir. Ben bir gazeteci ve yurttaş olarak şahidiyim ki Ümit Özdağ herhangi bir kışkırtma hareketinin başını çeken bir kimse olmadı.”

-Ümit Özdağ ne Kayseri'de ne Afganlara ne başkasına şiddet hareketi çağrısı yapmadı. Sığınmacıların ülkeden gitmesini savundu. Birileri bunu gayri insani bulabilir ama birilerinin bunu söyleme hakkı vardır bu suç değildir. 

Ümit Özdağ etkin bir siyasetçi olmanın bedelini 142 gündür ödüyor. Bu bedel bugün bitirilmeli. 

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