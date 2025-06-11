Herkes tahliye bekliyordu Ümit Özdağ için karar açıklandı son dakika gelişmesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 142 gün sonra Silivri'de hakim karşısına çıktı. Ümit Özdağ için savcı tutukluluğunun devamını isteyip 4.5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ümit Özdağ’ın avukatları ise tahliye istedi. Mahkeme verdiği aranın ardından beklenen son dakika kararını açıkladı. Mahkeme Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Ümit Özdağ, 17 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla 142 gün tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda gerçekleştirildi.

SON DAKİKA! KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada davanın savcısı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamını isteyip, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Avukatlar Ümit Özdağ’ın tahliyesini isterken Mahkeme verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti avukatların tahliye taleplerini reddetti ve Ümit Özdağ’ın tutukluluğun devamına karar verdi.

Ümit Özdağ, 17 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak. Ümit Özdağ 21 Ocak 2025 tarihinden beri cezaevinde bulunuyor.

Zafer Partililer karara tepki gösterdi

Ümit Özdağ'ın tahliyesini bekleyen Zafer Partililer haberle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Silivri Cezaevi önünde toplanan kalabalık, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Ümit Özdağ yalnız değildir, hükümet istifa' sloganları attı.

Duruşmadaki fotoğrafı

Ümit Özdağ'ın duruşma salonunda çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyaya düştü.

Ümit Özdağ'ın ifadesinin tamamı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ aylar sonra gerçekleşen duruşmada ifade verdi. "Burası Türkiye' diyen Ümit Özdağ şunları söyledi:

--Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi, ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir. Benim siyasi olarak yapmış olduğum uyarıların tamamı, Türk Milleti’ne ve Türk Devleti’ne karşı görevimdir. Ben sadece üzerime düşen görevimi yerine getiriyorum!

-Anayasa’nın 10. maddesi ihlal edilerek muhaliflere düşman ceza hukuku uygulanıyor. Bizler, muhalifler olarak sanki Cumhuriyetin ikinci sınıf vatandaşlarıyız!

Bu dava tarihe geçmiştir sayın hakim

-Bu dava 3 Mayıs’ta Hüseyin Nihal Atsız’ın yargılandığı dava ile yan yana duracak. Bu dava 12 Eylül’de Alparslan Türkeş’in yargılandığı dava ile yan yana duracak! Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında; kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu diyecek!