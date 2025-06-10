Şaban Sevinç ve Ferhat Murat arasında tansiyon yükseldi! "Rüşveti veren verdim, alan aldım diyor"
Ekol TV'deki Kontrol Noktası programında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması konuşulurken, programın konukları Şaban Sevinç ve Ferhat Murat arasında tansiyon yükseldi.
Pınar Işık Ardor'un sunduğu Kontrol Noktası'na Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gazeteci Gaffar Yakınca, Gazeteci Ferhat Murat ve Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik konuk oldu.
Programda, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması konuşulduğu sırada Şaban Sevinç ve Ferhat Murat arasında tansiyon yükseldi.