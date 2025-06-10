Ferdi Zeyrek'in eşi ve kızlarıyla olan videosu hüzünlendirdi! En son videosu işçilerle

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son videoları ortaya çıktı. X'te TT listesine giren videolar Ferdi Zeyrek'in Manisa'da neden bu kadar çok sevildiğini gösteriyor. Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırılmadan birkaç gün önce yol yapım işçilerini ziyaret edip soğuk içeçek dağıtırken görüntülendi. Ferdi Zeyrek'in eşi ve kızlarıyla ilgili söyledikleri de duygulandırdı.

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatından kesitler içeren videolar sosyal medyada gündem oldu. TT listesine giren son video ise hastaneye kaldırılmadan birkaç gün öncesine ait. Ferdi Zeyrek yol yapım işçilerini ziyarete elinde soğuk içecekle gidip, hepsine elleriyle servis yapıyor.

Eşime soramıyorum kızlarımın...

Ferdi Zeyrek'in bir diğer videosu da eşi ve kızlarıyla ilgili. Ferdi Zeyrek, "Önceki hayatım daha güzeldi. Mesela ikizlerimin süt dişlerinin ne zaman çıktığını bilmiyorum. Fırça yiyeceğim diye eşime soramıyorum. Manisam ve ülkemin yarınları için hayatımızdan çok şey feda ettik." diyor.

Fatmagül'ün parkı

Ferdi Zeyrek'in Manisa halkı tarafından neden bu kadar çok sevildiğini gösteren anlardan biri de Fatmagül'le ilgili. Küçük kız başkandan trambolinli park istiyor ve istediğine de ummadığı kadar kısa bir zamanda kavuşunca ağlıyor.

Yenge benim arabaya çarptı...

Ferdi Zeyrek'in hayatına "kazayla" giren bir aile ile olan samimiyeti de şaşırtıcı... Esnafın eşi Zeyrek'in arabasına çarpmış ve sonrasında dostlukları gelişmiş.