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Taksi bir anda alev aldı! Sürücü yaralandı

Elazığ'da durakta bekleyen bir takside çıkan yangında sürücü R.A. yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

R.A'nın kullandığı 23 T 0086 plakalı takside, Gazi Caddesi Öğretmenevi duraklarında beklediği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

O sırada araçta bulunan sürücü R.A. yaralandı.

Diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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