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AK Parti’den bayramda birlik mesajı: Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye

AK Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirmesiyle yayınladığı videoda, Türkiye'nin birlik ve kardeşlik içinde inşa ettiği ortak tarihe vurgu yaptı. #AdımızKardeşlikSoyadımızTürkiye etiketiyle paylaşılan videoda, AK Parti dönemindeki projeler ve milli birlik mesajları öne çıktı.

AK Parti’nin sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı dolayısıyla paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesinin yer aldığı videoda, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde yazdığı ortak tarih vurgulandı.

“Tarihi birlikte yazdık, zorlukları birlikte aştık. Al bayrağımızın gölgesinde kardeş olduk; şimdi aynı inançla yarınları inşa ediyoruz” ifadeleriyle yayınlanan videoda, #AdımızKardeşlikSoyadımızTürkiye etiketiyle güçlü bir birlik mesajı verildi.

AK Parti döneminde gerçekleştirilen projelerin görüntülerinin yer aldığı videoda "Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Ne kadar gelişmiş olursa olsun, hiçbir silah, vatan sevgisine galip gelemez." ifadelerine yer verilirken görüntüler "Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye'dir" sözleri sonlandı.

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