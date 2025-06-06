DeltaV'den hibrit roketle dünya rekoru

DeltaV’nin geliştirdiği iki kademeli hibrit roket sistemiyle yapılan testte, 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak hibrit roket motorlarıyla dünya rekoru kırıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı, bu başarının Türkiye'nin Milli Uzay Programı hedeflerine katkı sağlayacak küresel çapta öncü bir gelişme olduğunu açıkladı.

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200+ kilometre irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. Test kapsamında birçok zorlu hedef başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarı, yalnızca ülkemiz için değil, hibrit roket teknolojileri açısından da küresel ölçekte öncü bir gelişme niteliği taşımaktadır. Uzay uygulamaları için kritik öneme sahip bu sistem, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünü açacaktır. DeltaV Uzay başta olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, bilim insanlarımızı ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı kutluyor, uzaya bağımsız erişim yolculuğumuzda kararlılıkla ilerliyoruz."