Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Türkiye Ne İstiyorsa Verin”

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Nevşin Mengü’ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık ABD’nin iç siyaset gündeminde pek yer almadığını, ancak dış politika açısından öneminin arttığını belirtti.

Washington'da Türkiye'nin özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye meselesi ve bölgesel dinamikler bağlamında dikkat çektiğini ifade eden Aydıntaşbaş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile ilgili yaklaşımına da değindi.

'Erdoğan ne istiyorsa karşılayın'

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “çok özel bir lider” olarak tanımlamış ve “Erdoğan ne istiyorsa karşılayın, Türkiye ile ilişkilerde bana sorun yaratmayın, Türkiye ne istiyorsa verin” şeklinde talimat vermiş. Bu yaklaşımın özellikle Trump’ın Suriye yaptırımlarını kaldırmasının ardından daha görünür hale geldiği belirtiliyor.