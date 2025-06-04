BIST 9.475
DOLAR 39,17
EURO 44,92
ALTIN 4.249,43
MEDYA

Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Türkiye Ne İstiyorsa Verin”

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Nevşin Mengü’ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık ABD’nin iç siyaset gündeminde pek yer almadığını, ancak dış politika açısından öneminin arttığını belirtti.

Washington'da Türkiye'nin özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye meselesi ve bölgesel dinamikler bağlamında dikkat çektiğini ifade eden Aydıntaşbaş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile ilgili yaklaşımına da değindi.

'Erdoğan ne istiyorsa karşılayın'

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “çok özel bir lider” olarak tanımlamış ve “Erdoğan ne istiyorsa karşılayın, Türkiye ile ilişkilerde bana sorun yaratmayın, Türkiye ne istiyorsa verin” şeklinde talimat vermiş. Bu yaklaşımın özellikle Trump’ın Suriye yaptırımlarını kaldırmasının ardından daha görünür hale geldiği belirtiliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Sert kayaya çarptın oğlum!
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Sert kayaya çarptın oğlum!
Özgür Özel: Bunların hesabını sormazsam namerdim
Özgür Özel: Bunların hesabını sormazsam namerdim
Nevşin Mengü'den yeni 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Emekli maaşıyla mı ödüyor?
Nevşin Mengü'den yeni 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Emekli maaşıyla mı ödüyor?
Ömer Çelik'ten 10. Yargı Paketi açıklaması
Ömer Çelik'ten 10. Yargı Paketi açıklaması
Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu: Bu bir 'Kurtuluş Savaşı
Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu: Bu bir 'Kurtuluş Savaşı
Kılıçdaroğlu taraftarı Barış Yarkadaş'tan 'alnını karışlarız' diyen Özel'e bomba yanıt
Kılıçdaroğlu taraftarı Barış Yarkadaş'tan 'alnını karışlarız' diyen Özel'e bomba yanıt
Özlem Gürses'ten tatil eleştirilerine yanıt: Gazetecilik yapmak istemiyorum
Özlem Gürses'ten tatil eleştirilerine yanıt: Gazetecilik yapmak istemiyorum
Yılmaz Özdil’den CHP’ye sert eleştiri: Partiye rutubet gibi sızanlar var
Yılmaz Özdil’den CHP’ye sert eleştiri: Partiye rutubet gibi sızanlar var
DEM Parti’den İzmirli grevci işçilere destek: Yanınızdayız
DEM Parti’den İzmirli grevci işçilere destek: Yanınızdayız
Acun Ilıcalı'dan 'yabancı hakem' çıkışı: Sezon başında getirilseydi...
Acun Ilıcalı'dan 'yabancı hakem' çıkışı: Sezon başında getirilseydi...
Devlet Bahçeli ile Özgür Özel tokalaştı! "Çok hareketlisiniz maşallah"
Devlet Bahçeli ile Özgür Özel tokalaştı! "Çok hareketlisiniz maşallah"
Trabzon sele teslim: Başkan Genç Amsterdam'da, tepkiler çığ gibi
Trabzon sele teslim: Başkan Genç Amsterdam'da, tepkiler çığ gibi