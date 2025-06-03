DEM Parti’den İzmirli grevci işçilere destek: Yanınızdayız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında İzmir’deki grevde yer alan işçilere destek vererek, “Eşit işe eşit ücret talebi acilen karşılanmalı, hakları derhal verilmelidir. DEM Parti olarak hem Meclis'te hem de alanlarda bu direnişin yanındayız” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisini grup toplantısında Türkiye gündemini değerlendirdi. Hatimoğulları, Gazze’de yaşananlara değinerek, "Gazze'de yaşanlar insanlığın sıfır noktasıdır. Acının en derin olduğu noktadır. Burada yaşananlar gelecekte düzenin nasıl tahayyül edildiğine dair derslerle doludur. Uluslararası hukuk burada bir kağıt parçasına, normlar bir hiçe dönüştü ne yazık ki. Filistin’deki bu Gordion düğümünün çözümünün çözümü birçok kodnuyu çözecek ve istikrarın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Dİğer yandan özellikle İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Körfez ülkeleri ve İsrail’in öncülük ettiği yeni dönem savaşlar ve krizlerle şekilleniyor” diye konuştu.

Hatimoğulları’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Son zamanlarda Ortadoğu’da üç temel nokta ortaya çıkıyor. Küresel güçlerin bölgedeki etkisinin yarattığı sert dalgalanmalar, bölgesel güçlerin kendi içlerindeki çekişmeleri ve halkın temsil edilme krizi. Bölgedeki birçok karmaşık sorunun çözümünde kilit bir rol oynayan Kürt jeopolitiği Ortadoğu’nun labirentinde bir çıkış kapısıdır. Bu kapıyı görmezden gelenler bu labirentte kaybolmaya mahkumdur. Bu nedenle Türkiye, Suriye, Irak, İran başta olmak üzere bölgenin tamamı için Kürt realitesinin önemi tarihsel olarak bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Türkiye’nin tarihsel geçmişi ve jeostratejik konumu, bölgedeki rolünün daha kritik bir eşiğe taşımıştır. Türkiye’nin artık taraf olmaktan çıkıp sorunları çözen ve bölge barışı için arabulucu/ öncü rol üstlenmesi çok önemlidir, acildir,elzemdir. Bölgenin buna çok ihtiyacı var.

Örneğin, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’yi ziyaret etmesi, oradan gelen yönetimlerin Ankara’da ya da Rojava’da ağırlanması barış sürecinin daha sağlıklı adımlarla ilerlemesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu sadece Türk ve Kürt’ün barışı ya da sadece Türkiye’nin iç barışı için değil -altını bir kez daha çiziyoruz- atılacak bu adımlar Türkiye’nin bölgenin barışına sağlayacağı büyük katkılar bölgenin barışında oynacağı öncü role çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bakın askeri ve güvenlik odaklı yaklaşımları aşarak ekonomik işbirliği, sosyal, kültürel bir etkileşimin yaşanabildiği, diplomatik ilişkilerin güçlü bir biçimde yaşam bulduğu bir ilişki biçimi elbette ki Türkiye'yi bahsettiğimiz konuma hızlı bir biçimde taşıyacaktır.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki işçilerin hakları acilen verilmelidir"

İşçinin, emekçinin, çalışanın ücreti mutlaka arttırılmalıdır. Genel İş Sendikası'na üye yaklaşık 23 bin kişinin başlattığı grev İzmir'de. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki işçilerin hakları acilen verilmelidir. İnsani talepleri karşılanmalıdır. Onların talebi eşit işe eşit ücret ve bu talep acilen karşılanmalıdır. İşçiler alanlarda eylemlerde ben buradan İzmir'deki işçi kardeşlerime sesleniyorum. İzmirli işçi kardeşim, DEM Parti olarak bizler hem parlamentoda bu kürsülerde sizlerin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hem de alanlarda, meydanlarda sizlerin yürüttüğü direnişin yanında, grev meydanlarında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Direnişinizi de burada selamlıyoruz.