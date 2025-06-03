Devlet Bahçeli ile Özgür Özel tokalaştı! "Çok hareketlisiniz maşallah"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak üzere Meclis’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kuliste tokalaşarak, "Çok hareketlisiniz maşallah, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Özel ise Bahçeli’ye teşekkür etti.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak için Meclis’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kuliste tokalaştı.
"ÇOK HAREKETLİSİNİZ MAŞALLAH"
Bahçeli, Özgür Özel'e, "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" dedi.
Özel ise Bahçeli'ye "Sağ olun" yanıtını verdi.