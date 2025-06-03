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Feyza Altun 'ölsem aynı masada oturmam' dediği Dilan Polat ile buluştu eleştrilere yanıt verdi

Avukat Dilat Polat, yerder yere vurduğu sosyal medya fenomeni Delan Polat ile bir araya geldi. Altun, kendisen yönelik eleştiriler için "Ben de etten kemikten bir kadınım. Ttravma geçiriyor olamaz mıyım?' Kolay değil ya benim yaşadığım şeyler. Hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

Feyza Altun - Dilan Polat buluşması sosylal medyada gündem oldu.

Fenomenlere yönelik soruşturma sırasında avukat Feyza Altun, Polat çiftine sert eleştirilerde bulunmuş ve "Ölsem aynı masada oturmam" ifadesini kullanmıştı.

Dilan Polat dünkü buluşmayı "Konuşacak çok şey var Allahım. Çok" şeklinde paylaştı. Eleştirilerin ardından Feyza Altun da açıklama yaptı: "Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden, ailesinden ve bazı fenomenlerden adıma haraç istenmesi. Ben konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinleyerek olayları öğrendim"

Dilan Polat'la buluştuğu için eleştirilen Feyza Altun eleştirilere "Yazmışlar, 'Son kale sendin, sen de yıkıldın'. Tamam anlıyorum ama konu şu. Ben de etten kemikten bir kadınım. Fatih Terim diyor ya 'psikolojim bozulmuş olamaz mı travma geçiriyor olamaz mıyım?' Kolay değil ya benim yaşadığım şeyler. Hiç kolay değil." sözleriyle yanıt verdi.

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