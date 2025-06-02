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İzmir'de çöpler toplanmadı vatandaş isyan etti: 45 senedir bu pisiği görüyorum

İzmir’de belediye işçilerinin greve gitmesiyle birlikte çöpler toplanmayınca kent adeta çöplüğe döndü. Sıcak havayla birlikte kötü koku ve görüntüye isyan eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Sokak röportajında konuşan bir yurttaş, “Ben de CHP’liyim ama bu pisliği 45 yıldır çekiyoruz,” diyerek isyanını dile getirdi.

Grev nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla dolarken, sağlık ve çevre riski giderek artıyor. Vatandaşlar belediyeyi göreve çağırıyor ve bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. İzmirli yurttaşların tepkisi ise gün geçtikçe büyüyor.

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