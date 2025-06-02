İrlandalı sporcu İsrailli boksörü 'Özgür Filistin' diye diye yumrukladı helal olsun dedirtti

İTALYA'nın Roma kentinde düzenlenen MMA müsabakasında Kuzey İrlandalı Paddy McCorry, İsrailli eski asker Shuki Farage’ı mağlup ederek dikkat çekti. Filistin'e verdiği destekle bilinen McCorry, rakibini yere serdiği anlarda “Özgür Filistin” sloganı attı ve karşılaşma sonrası Filistin bayrağı açarak tribünleri selamladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Karma Dövüş Sanatları (MMA) müsabakalarında Kuzey İrlandalı Paddy McCorry ile İsrailli eski asker Shuki Farage arasındaki mücadele, geceye damga vurdu.

Filistin'e verdiği destekle tanınan Paddy McCorry, eski bir asker olan rakibi Farage'ı yere sererek yüzüne bir yandan "Özgür Filistin" diye bağırıp bir yandan da yumruklar savurdu

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Karşılaşmayı kazanan Kuzey İrlandalı dövüşçü, müsabaka sonrasında bir kez daha rakibinin karşısında Filistin bayrağı açarak izleyicileri selamladı. McCorry bu hareketi ile kısa sürede gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.