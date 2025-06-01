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TRT spikeri Oya Eren'den çok konuşulan hareket! "Siyasi mesaj vermeyin" deyip sahneyi terk etti

Esaretten Cesarete Film Festivali'nde ilginç anlar yaşandı. Festivalde ödül alan yönetmen Ecre Begüm Bayrak'ın, İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrenciler ve Grup Yorum ile ilgili konuşması üzerine, festivalin sunucusu TRT spikeri Oya Eren, "Burada siyasi mesaj vermeyin" dedikten sonra sahneyi terk etti. Oya Eren bir de 'bozkurt' işareti yaptı. İşte festivalde yaşananlar...

Esaretten Cesarete Film Festivali’nin sunuculuğu yapan TRT spikeri Oya Eren, ödül konuşması yapan yönetmen Ecre Begüm Bayrak sebebiyle sahneyi terk etti.

“Kurtlar” filmiyle öldüle layık görülen yönetmen Ecre Begüm Bayrak konuşmasında, 'İmamoğlu' protestolarında tutuklanan gençleri ve Grup Yorum’u andı.

"Bozkurt" işareti yaptı

Bunun üzerine Oya Eren "Burada siyasi mesaj vermeyin" deyip sahneyi terk etti. Sahneyi terk ederken, “Bu şartlar altında sunmaya devam edemem, sunuma devam etmeyeceğim” diyen Eren, salondan çıkarken zorluk yaşayan yönetmen Ecre Begüm Bayrak’a bağırdı ve bozkurt işareti yaptı.

Oya Eren hakkında

İzmir doğumlu olan Oya Eren Özkan, çocukluk ve ilköğretim yıllarını İzmir, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Diyarbakır ve Konya gibi farklı şehirlerde geçirmiştir. Liseyi İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. TRT'de haber spikerliği yapmaktadır.

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