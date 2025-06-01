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Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren kaza! 9 yaşındaki çocuk yola savruldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir otomobilin aynı yönde giden başka otomobile çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada 9 yaşındaki çocuk araçtan yola savruldu. Kaza anı anbean görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün gece Ankara yönüne giden S.A. (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette giden L.A. (29) yönetimindeki 34 COY 530 plakalı otomobile çarptı.

Küçük çocuk yola savruldu

L.A'nın kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle devrilince içindeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında yer alan ve yola savrulan 9 yaşındaki O.A. kazayı gören vatandaşlarca sakinleştirildi.

Emniyet kemeri taktığı için hafif yaralanan 2 kişi taburcu edildi

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Emniyet kemeri taktığı için hafif yaralanan 2 yolcu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile bir aracın yol kayıt kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkıp, yan şeritteki 34 COY 530 plakalı otomobile çarpması ve darbe alan otomobilin devrilmesi yer alıyor. Ayrıca, devrilen otomobilden bir çocuğun yola savrulduğu görülüyor.

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