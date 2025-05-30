Göz nezlesine karşı ilk kural: Kaşımayın!

Gözünüz mü kaşınıyor? Yanma, kızarıklık, sulanma veya ışığa karşı hassasiyet mi hissediyorsunuz? Göz nezlesi (alerjik konjonktivit) olmuş olabilirsiniz. Bu rahatsızlığın tedavisinde ilaçlardan çok korunma önlemlerinin belirleyici olduğunu vurgulayan Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serdar Marol, özellikle gözleri kaşımaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Bahar ayları ile birlikte polenlerin ve havadaki alerjenlerin artmasıyla gözde kaşıntı, sulanma, kızarıklık gibi şikayetler yaygınlaşıyor. Tıbbi adıyla alerjik konjonktivit, halk arasında bilinen adıyla göz nezlesi, özellikle alerjik bünyeye sahip bireylerde yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serdar Marol, bu rahatsızlığın belirtileri, korunma yolları ve tedavi süreci hakkında önemli bilgiler verdi.

BU BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR

Göz nezlesi, gözün dış etkenlere verdiği bir savunma reaksiyonu olduğunu belirten Dr. Marol,“Bu rahatsızlıkta hastalar genellikle gözde kaşıntı, kızarıklık, sulanma, ışığa hassasiyet ve gözlerini tam açamama gibi şikayetlerle başvurur. Şikayetlerin türü ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Ancak hepsinin ortak noktası, gözle temas eden bir alerjene karşı verilen yanıttır” dedi. Tedavinin temelinde teması kesmenin yattığını vurgulayan Op. Dr. Marol, “Gözle teması kesmenin en etkili yolları arasında güneş gözlüğü takmak, tozlu ortamlarda şapka kullanmak ve bol bol yüzü yıkamak yer alır. Yüz yıkamanın amacı hijyen sağlamak değil, gözde alerjiye neden olan maddelerin temas süresini azaltmaktır” diye belirtti.

GÖZÜ KAŞIMAK HEM AĞRILI HEM RİSKLİ

Göz kaşımanın, alerjik reaksiyonu daha da şiddetlendirdiğini ve uzun vadede ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini vurgulayan Dr. Marol, “Her kaşıma, bir sonraki kaşıntıyı artırır. Bu zincir özellikle çocuklarda kalıcı göz şekil bozukluklarına, hatta keratokonus gibi ilerleyici göz hastalıklarına neden olabilir. Gözlerin kesinlikle kaşınmaması gerekir” dedi.Göz nezlesinin ilaçların sadece semptomları geçici olarak bastırdığını dile getiren Op. Dr. Marol, “Korunma olmadan ilaç tedavisinin uzun vadede etkisi yoktur. Göz alerjisi olan bireylerde burun tıkanıklığı, ciltte alerjik reaksiyon gibi başka bulgular da eşlik edebilir. İlaçları hekime danışmadan kullanmak ciddi sorunlara yol açabilir” şeklinde konuştu.

ALERJİK GÖZ HASTALIKLARINDA HEDEF: GELECEK ATAKLARI ÖNLEMEK

Göz hassasiyeti olan bireylerde alerjen maddeyle tekrar karşılaşıldığında aynı reaksiyonların yaşanabileceğini hatırlatan Op. Dr. Marol, sözlerini şöyle tamamladı:

“İlaçlar sadece mevcut belirtileri azaltır ama önleyici değildir. Asıl amaç, hastayı bir sonraki atağa karşı korumaktır. Bunun için de koruyucu önlemlerin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerekir.”