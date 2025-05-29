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MEDYA

İsmail Saymaz: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin kendisine geri verilmesini reddetmez

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin dava konusu olan kurultayına ilişkin yaptığı açıklamada, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetiminin mahkeme kararıyla kendisine geri verilmesini reddetmeyeceğini iddia etti. Saymaz, "CHP'nin bölünme riski ile karşı karşıya kalmadan bu meseleyi çözmeleri lazım." dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in parti liderliğine seçildiği 38. Olağan Kurultayı dava konusu olmuştu. Kulislerde, eğer mahkeme kurultayı iptal edip “mutlak butlan” kararı verirse, genel başkanlık koltuğunun hukuken yeniden Kılıçdaroğlu’na geçmesi gerekeceği konuşuluyor.

Gazeteci İsmail Saymaz da katıldığı yayında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Saymaz, "Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin mahkeme kararıyla kendisine geri verilmesini reddetmez." dedi. Saymaz şunları kaydetti:

"KILIÇDAROĞLU REDDETMEZ"

Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin mahkeme kararıyla kendisine geri verilmesini reddetmez. Mahkemeden beklenti var. Bu siyasal bir dava. İktidar bu davayı CHP içi kargaşayı büyütmek, CHP'nin dikkatlerini kendi içine çekmek için kullanıyor. Kırılgan zemin de var. Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonucu partiye geldiği zaman Özgür Özel de CHP'yi yönetenler, CHP'nin kurumsal yapısı buna itiraz edecek.

"CHP ŞİMDİDEN ÖNLEM ALMALI"

CHP'nin şimdiden buna önlem alması lazım. Sayın Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu bir araya mı gelirler, CHP'nin bölünme riski ile karşı karşıya kalmadan bu meseleyi çözmeleri lazım.

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