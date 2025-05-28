Nevşin Mengü Ali Koç'a 'Erdoğan sayesinde zengin oldun' demedim diyor ama video var

Nevşin Mengü Ali Koç'un baklava videosuna yaptığı yorumla gündem oldu. Sosyal medyada 'Ali Koç'a Erdoğan sayesinde zengin oldun' dediği söylemi yayılırken, Nevşin Mengü 'elbette böyle demedim' diye açıklama yaptı. Peki dedi mi demedi mi? Buyrun işte videosu;

Ali Koç'un Fenerbahçe basketbol takımının şampiyonluğunda Mustafa Varank'ın elinden baklava yediği video gündem olmuştu. Varank'ın 'Okunmuş baklava' diyerek eliyle Ali Koç'u beslediği o videoyu Nevşin Mengü gülerek izleyip, ilginç bir yorum getirmişti. Nevşin Mengü'nün yorumundan "Erdoğan sayesinde zengin olduysan, bir günde de o serveti kaybedersin kardeşim... " sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bu lafı Ali Koç için söylediği belirtildi, Nevşin Mengü şu açıklamayı yaptı:

-Elbette böyle demedim! Koç ailesinin servetini Erdoğan öncesi dönemde biriktirdiği aşikar Artık bu çarpıtmaların hangi biriyle nasıl başa çıkacağız gerçekten anlamıyorum.

-Neden her söylediğimiz çarpıtılarak algı oluşturulmaya çalışılıyor amaç nedir onu da çözemedim Akp’ye yakın bazı iş insanlarının İBB ile iş yapmasının iktidar çevrelerinde tepki topladığını, bunu da iktidara yakın bazı kalemlerin yazdığını anlattım.

Peki Nevşin Mengü ne dedi?

Nevşin Mengü, "elbette söylemedim" dese de videodaki söylemi 'nereye çekersen oraya gidecek' türden. Mengü aynen şunları söylüyor;