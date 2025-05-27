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POLİTİKA

Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda bekledi, ayakta karşıladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini TBMM’de kabul etti. Bahçeli DEM heyetine kapı önüne çıkıp ayakta karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.


Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer aldı.

Görüşmede DEM Parti heyetinde, Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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