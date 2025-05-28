İmralı'dan CHP'ye yazılı metinler gönderildi iddiası! "İsterse Özgür Özel açıklar"

Siyaset Bilimci Ufuk Uras'ın katıldığı yayında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamaları ve iddiaları çok konuşulacak. Uras, sürece dair tüm detayların Meclis içi trafikte verildiğini söyledi ve "Abdullah Öcalan, CHP'nin bu sürecin parçası olmasını istiyordu " diyerek yazılı metin iddiasında bulundu.

Siyaset Bilimci Ufuk Uras, Ersoy Dede ile Haber Saati'nde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Uras'ın CHP ve Özgür Özel iddiaları dikkat çekti

Sürece ilişkin Meclis içi trafikte her bilgi ve detayın verildiğini söyleyen Uras, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın CHP'ye yazılı metinler yolladığını iddia etti ve "İsterse Özgür Özel bunları açıklayabilir" dedi. Uras'ın açıklamaları şöyle:

"Kaygıları olanları anlıyorum. Daha şeffaf olsun diyorlar. Bundan sonra Meclis'teki süreçte şeffaflık içinde olacak. Meclis içi daha önce yapılan partiler arası trafikte bu konuda her türlü detay, bilgi verildiğini biliyorum. İsterlerse kendileri de kamuoyu ile paylaşabilirler. Tüm partiler biliyordu.

Özellikle CHP biliyordu. Abdullah Öcalan, CHP'nin bu sürecin parçası olmasını istiyordu yazı metinlerde yolladı isterse Özgür Özel bunları açıklayabilir.

Yeterince şeffaf olmamışsa şuana kadar o şeffaflığın parçası olmadıkları için... CHP, DEM'in ilk görüşme turundan beri biliyordu. Bilinmeyen bir şey yok ki..."