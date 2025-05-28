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Mardin Nusaybin'in son haline bakın! Harabeden muhteşem bir ilçe çıktı

Hendek olaylarında teröristlerin yakıp yıktığı Nusaybin yeniden inşa edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harabeden muhteşem bir ilçe yarattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum, Mardin Nusaybin'deki değişimi "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor." diyerek paylaştı.

Murat Kurum şunları yazdı:
-Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin’de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin’e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık.

Bugün Nusaybin’deki yuvalarımız sadece inşa edilen binalar değil, kardeşliğimizin de sembolüdür.

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