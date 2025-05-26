BIST 9.347
DOLAR 38,96
EURO 44,37
ALTIN 4.168,52
DÜNYA

Emmanuel Macron eşinden tokat yedi! Karısının tokat attığı o anların videosu

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uçaktan inmeden hemen önce eşi Brigitte Macron tarafından tokatlandı. Macron'un neden tokat yediği bilinmezken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turuna Vietnam'la başladı. Uçaktan inerken paylaşılan görüntülere göre Macron'un, Vietnam'a vardığında eşi Brigitte Macron ile bir tartışma yaşadı.

Görüntülerde Brigitte Macron, Fransa liderinin yüzüne müdahalede bulundu.  Associated Press haber ajansı tarafından dün akşam Hanoi'de çekilen görüntülerde, uçağın kapısı açılır açılmaz Macron göründü. Birkaç saniye sonra ise eşinin kolları kadraja girdi ve Macron'un yüzüne müdahalede bulunduktan sonra onu itti. 

Brigitte Macron eşinin uzattığı eli tutmadı
Neye uğradığını şaşıran ve irkilmiş gibi görünen Macron hızla toparlandı ve açılan kapıya el sallamak için döndü. Eşi Brigitte'in yüzü ise uçağın arka tarafında kaldığı için görünmedi. Çift, Vietnamlı yetkililer tarafından resmi karşılama için merdivenlerden aşağı inerken, Brigitte Macron eşinin uzattığı eli tutmadı.

Video, internette hızla yayıldıktan sonra Macron'un ofisi önce görüntülerin gerçekliğini reddetti, ardından da gerçek oldukları doğrulandı.

"Zararsız ağız dalaşı"
Macron'un yakın bir arkadaşı daha sonra olayı bir çiftin zararsız "ağız dalaşı" olarak tanımladı.


Cumhurbşkanının çevresinden bir başka kişi ise olayın önemini küçümsedi.

İkinci kaynak gazetecilere "Başkan ve eşinin geziye başlamadan önce son bir kez şakalaşarak stres attıkları bir andı" dedi.

"Bu bir birliktelik anı. Komplo teorisyenlerinin değirmenine su taşımak için daha fazlasına gerek yoktu" diye ekleyen kaynak, olayla ilgili olumsuz yorumlar için Rusya yanlısı hesapları suçladı.

Vietnam, Macron'un Fransa'yı ABD ve Çin'e karşı güvenilir bir alternatif olarak sunacağı yaklaşık bir hafta sürecek Güneydoğu Asya turunun ilk durağı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’un merkezi “Yeni Fikirtepe” 7.Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok “İyi Fikir”!
İstanbul’un merkezi “Yeni Fikirtepe” 7.Etap’ta hemen ev sahibi olmak çok “İyi Fikir”!
Cinsel sağlık, sofranızda başlıyor! Uzman isim tek tek saydı: Cinsel gücü artıran gıdalar
Cinsel sağlık, sofranızda başlıyor! Uzman isim tek tek saydı: Cinsel gücü artıran gıdalar
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı
İmamoğlu'nun toplantı için gittiği otelin kameraları her toplantıda kapatılmamış
İmamoğlu'nun toplantı için gittiği otelin kameraları her toplantıda kapatılmamış
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı
Galatasaray 5. yıldızı taktı, Ebru Yaşar kutlamaya damga vurdu
Galatasaray 5. yıldızı taktı, Ebru Yaşar kutlamaya damga vurdu
PKK'lıların yüzde 90'ına af mı gelecek? DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den bomba iddia
PKK'lıların yüzde 90'ına af mı gelecek? DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den bomba iddia
Ataşehir'de trafikte kavga! Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı o anlar kamerada
Ataşehir'de trafikte kavga! Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı o anlar kamerada
Diyarbakır'da baba ile oğlunu 200 bin lira için öldürdüğü ortaya çıktı
Diyarbakır'da baba ile oğlunu 200 bin lira için öldürdüğü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Ev hanımlarını dolandıran şebeke üyeleri, mağdurları sahte belgeyle tehdit etmiş
Ev hanımlarını dolandıran şebeke üyeleri, mağdurları sahte belgeyle tehdit etmiş
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşım