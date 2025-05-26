BIST 9.361
DOLAR 39,01
EURO 44,48
ALTIN 4.188,80
SAĞLIK

Cinsel sağlık, sofranızda başlıyor! Uzman isim tek tek saydı: Cinsel gücü artıran gıdalar

Erkek cinsel sağlığı üzerinde yaşam tarzı ve özellikle beslenme belirleyici rol oynuyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, dengeli bir diyetin testosteron düzeyinden damar yapısına kadar birçok fizyolojik mekanizmayı doğrudan etkilediğini belirtti.

Cinsel sağlık, genel sağlığın bir yansımasıdır. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, erkeklerde sağlıklı bir cinsel yaşamın ancak düzenli uyku, egzersiz, stres yönetimi ve dengeli beslenmeyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Özellikle bel çevresindeki yağlanmanın testosteronu baskılayarak cinsel performansı olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Yenice, bazı doğal besinlerin nitrik oksit üretimini destekleyerek bu süreci olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi.

SAĞLIKLI VÜCUT, SAĞLIKLI CİNSELLİK DEMEKTİR

Düzenli bir yaşam tarzının cinsel fonksiyonlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yenice, “Genel sağlığımız ne kadar iyiyse cinsel sağlığımız da o kadar iyi olur. Uyku düzeni, fiziksel aktivite ve stres kontrolü bu konuda çok önemli. Ancak özellikle beslenme, cinsel sağlığın en temel taşlarından biridir” dedi. Beslenme alışkanlıklarının hormonal denge üzerindeki etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Yenice, “Bel çevresindeki yağ dokusu, erkeklik hormonu olan testosteronun östrojene dönüşmesine neden olur. Bu da cinsel sağlık ve performans açısından olumsuz sonuçlar doğurur” diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı
İmamoğlu'nun toplantı için gittiği otelin kameraları her toplantıda kapatılmamış
İmamoğlu'nun toplantı için gittiği otelin kameraları her toplantıda kapatılmamış
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı
Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı
Galatasaray 5. yıldızı taktı, Ebru Yaşar kutlamaya damga vurdu
Galatasaray 5. yıldızı taktı, Ebru Yaşar kutlamaya damga vurdu
PKK'lıların yüzde 90'ına af mı gelecek? DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den bomba iddia
PKK'lıların yüzde 90'ına af mı gelecek? DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den bomba iddia
Ataşehir'de trafikte kavga! Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı o anlar kamerada
Ataşehir'de trafikte kavga! Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı o anlar kamerada
Diyarbakır'da baba ile oğlunu 200 bin lira için öldürdüğü ortaya çıktı
Diyarbakır'da baba ile oğlunu 200 bin lira için öldürdüğü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Ev hanımlarını dolandıran şebeke üyeleri, mağdurları sahte belgeyle tehdit etmiş
Ev hanımlarını dolandıran şebeke üyeleri, mağdurları sahte belgeyle tehdit etmiş
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşım
Üsküdar'da lisede arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen öğrenci tutuklandı
Üsküdar'da lisede arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen öğrenci tutuklandı
Sinan Burhan'dan bomba iddialar! "Erdoğan'ın ayağı kayarsa..."
Sinan Burhan'dan bomba iddialar! "Erdoğan'ın ayağı kayarsa..."