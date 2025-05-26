Cinsel sağlık, sofranızda başlıyor! Uzman isim tek tek saydı: Cinsel gücü artıran gıdalar

Erkek cinsel sağlığı üzerinde yaşam tarzı ve özellikle beslenme belirleyici rol oynuyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, dengeli bir diyetin testosteron düzeyinden damar yapısına kadar birçok fizyolojik mekanizmayı doğrudan etkilediğini belirtti.

Cinsel sağlık, genel sağlığın bir yansımasıdır. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, erkeklerde sağlıklı bir cinsel yaşamın ancak düzenli uyku, egzersiz, stres yönetimi ve dengeli beslenmeyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Özellikle bel çevresindeki yağlanmanın testosteronu baskılayarak cinsel performansı olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Yenice, bazı doğal besinlerin nitrik oksit üretimini destekleyerek bu süreci olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi.

SAĞLIKLI VÜCUT, SAĞLIKLI CİNSELLİK DEMEKTİR

Düzenli bir yaşam tarzının cinsel fonksiyonlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yenice, “Genel sağlığımız ne kadar iyiyse cinsel sağlığımız da o kadar iyi olur. Uyku düzeni, fiziksel aktivite ve stres kontrolü bu konuda çok önemli. Ancak özellikle beslenme, cinsel sağlığın en temel taşlarından biridir” dedi. Beslenme alışkanlıklarının hormonal denge üzerindeki etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Yenice, “Bel çevresindeki yağ dokusu, erkeklik hormonu olan testosteronun östrojene dönüşmesine neden olur. Bu da cinsel sağlık ve performans açısından olumsuz sonuçlar doğurur” diye konuştu.